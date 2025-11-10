Homenajean a Carlos Manzo con estrella en Hollywood

El homenaje consistió en colocar su nombre en una estrella simbólica en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California.

En el video, que rápidamente se volvió viral, la usuaria expresó que el gesto fue hecho “con mucho amor y cariño”, y aunque reconoce que la estrella no es oficial, afirma que quiso rendirle tributo al edil uruapense desde el extranjero.

“Quisiera que sí fuera real porque se lo merece. Lo hicimos con mucho amor y cariño. ¡Que viva Carlos Manzo, que viva Michoacán!”, escribió en la descripción del video, acompañado de emojis y etiquetas como #viralTikTok y #seguidores.

Es de mencionar que la usuaria explicó que para una estrella similar se paga una cantidad, se cloa el nombre de quien se guste, y se deja así por 25 minutos.

El homenaje ha recibido miles de reacciones y comentarios por parte de usuarios que reconocen la figura pública de Manzo y la situación de violencia que vive el estado.