Piden llaves para fundir estatua de Carlos Manzo en Uruapan

De acuerdo a un funcionario en redes sociales, la convocatoria forma parte de la campaña “Ni un paso atrás”, mediante la cual se busca reunir el material necesario para la escultura.

La pieza conmemorativa representará el legado del alcalde y se propone colocarla en el sitio donde antes se encontraba la fuente frente al templo de La Inmaculada.

Las personas interesadas en participar pueden llevar sus llaves al centro de acopio instalado en la Casa de la Cultura de Uruapan.

Autoridades locales indicaron que este gesto ciudadano simboliza unidad y homenaje colectivo a quien marcó un momento clave en la historia reciente del municipio.