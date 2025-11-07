Michoacán

Piden llaves para fundir estatua de Carlos Manzo en Uruapan

Ciudadanos de Uruapan pueden donar llaves metálicas para fundir escultura en honor al alcalde Carlos Manzo.
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Uruapan lanzó un llamado a la ciudadanía para donar llaves metálicas que serán fundidas y utilizadas en la creación del monumento en honor al fallecido presidente municipal Carlos Manzo.

De acuerdo a un funcionario en redes sociales, la convocatoria forma parte de la campaña “Ni un paso atrás”, mediante la cual se busca reunir el material necesario para la escultura.

La pieza conmemorativa representará el legado del alcalde y se propone colocarla en el sitio donde antes se encontraba la fuente frente al templo de La Inmaculada.

Las personas interesadas en participar pueden llevar sus llaves al centro de acopio instalado en la Casa de la Cultura de Uruapan.

Autoridades locales indicaron que este gesto ciudadano simboliza unidad y homenaje colectivo a quien marcó un momento clave en la historia reciente del municipio.

