"Hay un solo disparo que abate al homicida"; muerte de asesino de Carlos Manzo, también bajo investigación

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que si bien el agresor fue abatido tras cometer el crimen, es necesario esclarecer cómo ocurrieron esos hechos y si hubo alguna falla en los protocolos de seguridad. "Se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad", dijo, al destacar que el presidente municipal contaba con ocho escoltas personales y catorce elementos de la Guardia Nacional al momento del ataque.

El gobernador indicó que también se investiga por qué fue abatido el joven agresor luego de haber sido sometido. "Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando", puntualizó.

Además, Ramírez Bedolla reiteró que el caso se analiza bajo el contexto de delincuencia organizada y que las autoridades están enfocadas en identificar a la célula criminal detrás del crimen, así como los motivos específicos del asesinato. "La motivación del homicidio es muy importante. Así como haber identificado al homicida que es menor de edad", añadió.