"Hay un solo disparo que abate al homicida"; muerte de asesino de Carlos Manzo, también bajo investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La muerte del joven señalado como el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó este lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, el mandatario detalló que si bien el agresor fue abatido tras cometer el crimen, es necesario esclarecer cómo ocurrieron esos hechos y si hubo alguna falla en los protocolos de seguridad. "Se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad", dijo, al destacar que el presidente municipal contaba con ocho escoltas personales y catorce elementos de la Guardia Nacional al momento del ataque.
El gobernador indicó que también se investiga por qué fue abatido el joven agresor luego de haber sido sometido. "Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando", puntualizó.
Además, Ramírez Bedolla reiteró que el caso se analiza bajo el contexto de delincuencia organizada y que las autoridades están enfocadas en identificar a la célula criminal detrás del crimen, así como los motivos específicos del asesinato. "La motivación del homicidio es muy importante. Así como haber identificado al homicida que es menor de edad", añadió.
El gobernador también señaló que desde el inicio se supo que el agresor era menor de edad, lo que dificultó su identificación, ya que no contaba con credencial del INE ni con registros dactilares. "Se comentaba en algunos medios nacionales que era un sicario fantasma... que a lo mejor era centroamericano o sudamericano. Finalmente está identificado", expresó.
El joven, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad y originario de Paracho, fue identificado por sus familiares y su cuerpo fue reclamado la semana pasada. La FGE también confirmó que dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, usada para detectar residuos de disparo de arma de fuego, y que tenía antecedentes de consumo de metanfetamina.
El homicidio de Carlos Manzo ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre en la Plaza Morelos de Uruapan, durante la inauguración del Festival de Velas. El alcalde fue atacado a quemarropa por el joven que le disparó en al menos siete ocasiones.
