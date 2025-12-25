"Hasta agotar todas las formas": Tafolla pide ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

Desde San Diego, California, a donde llegó tras tomar un vuelo a Tijuana y cruzar por el Cross Border Xpress (CBX), Tafolla explicó que no pasaría las fiestas con su familia ni celebrará su cumpleaños, ya que quedarse en México implicaría que sus 23 escoltas tampoco podrían compartir estas fechas con sus seres queridos.

En el mismo mensaje, el integrante del “Movimiento del Sombrero” señaló que insistirá a las autoridades de Estados Unidos para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la muerte de Carlos Manzo, con quien mantenía una cercanía política y personal.