"Hasta agotar todas las formas": Tafolla pide ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la víspera de Nochebuena, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla publicó un mensaje en redes sociales donde reiteró su compromiso con la justicia en el caso del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en Uruapan.
Desde San Diego, California, a donde llegó tras tomar un vuelo a Tijuana y cruzar por el Cross Border Xpress (CBX), Tafolla explicó que no pasaría las fiestas con su familia ni celebrará su cumpleaños, ya que quedarse en México implicaría que sus 23 escoltas tampoco podrían compartir estas fechas con sus seres queridos.
En el mismo mensaje, el integrante del “Movimiento del Sombrero” señaló que insistirá a las autoridades de Estados Unidos para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la muerte de Carlos Manzo, con quien mantenía una cercanía política y personal.
El pronunciamiento se dio después de que Tafolla encabezara en Uruapan la entrega de cenas navideñas a personas en situación vulnerable, una iniciativa social que ha impulsado en diversas fechas conmemorativas.
Es de recordar además que, desde el crimen de Manzo, Bautista Tafolla ha mantenido una postura activa y constante en la exigencia de justicia, tanto en tribuna como en redes sociales.
Ha impulsado iniciativas legislativas en materia de seguridad, señalado omisiones de autoridades estatales y federales, y se ha pronunciado públicamente en múltiples ocasiones para exigir que se identifique a los autores intelectuales del homicidio. Asimismo, ha respaldado a la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, en su gestión tras el asesinato del alcalde.
