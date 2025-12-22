"Tafolla miente y se cuelga de la tragedia de Manzo", responde Conrado Paz a acusaciones de diputado independiente

Paz Torres enfatizó que, desde el homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre, se ha mantenido prudente y respetuoso del sentir ciudadano, pero ya no puede permitir que su nombre y reputación sean manchados con falsedades con el único fin de ganar popularidad y "likes". El diputado lamentó que se esté lucrando con el dolor social.

El legislador —ahora del PRD— defendió su postura y su compromiso, marcando una diferencia entre el activismo digital y la labor legislativa.

"Las ciudadanas de Uruapan votaron por diputados, no por influencers, ni para que estemos faltando nuestras responsabilidades como legisladores. Mi único compromiso hoy por hoy es con la ciudadanía, y a ellos son a los únicos que me debo", aseveró.