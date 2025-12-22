"Tafolla miente y se cuelga de la tragedia de Manzo", responde Conrado Paz a acusaciones de diputado independiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El enfrentamiento político en Michoacán escaló con declaraciones cruzadas entre el diputado local independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, y su compañero legislativo, Conrado Paz Torres. Tafolla ha acusado públicamente a Paz de ser un "traidor al movimiento" en diversos foros mediáticos, lo que provocó una respuesta contundente de Conrado, quien negó las imputaciones y señaló que el origen del conflicto es una disputa financiera no resuelta.
Conrado Paz Torres salió al paso de las acusaciones en una comparecencia pública, desmintiendo categóricamente ser corrupto y afirmando que su negativa a acceder a las peticiones de Tafolla es el verdadero motivo de la animadversión. Paz Torres argumentó que la molestia del diputado Tafolla viene desde que Carlos Manzo vivía y que, como líder del "movimiento del sombrero", les exigía la mitad del dinero de la bancada.
El diputado Paz Torres fue enfático al acusar a su compañero de utilizar la muerte de Manzo para obtener rédito político.
"Él miente y se cuelga de una tragedia. Y digo que se cuelga de una tragedia porque él se refería al expresidente Carlos Manso como un alacrán que le gritoneaba y lo maltrataba", declaró haciendo referencia a comentarios previos de Tafolla sobre el asesinado alcalde de Uruapan.
Paz Torres enfatizó que, desde el homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre, se ha mantenido prudente y respetuoso del sentir ciudadano, pero ya no puede permitir que su nombre y reputación sean manchados con falsedades con el único fin de ganar popularidad y "likes". El diputado lamentó que se esté lucrando con el dolor social.
El legislador —ahora del PRD— defendió su postura y su compromiso, marcando una diferencia entre el activismo digital y la labor legislativa.
"Las ciudadanas de Uruapan votaron por diputados, no por influencers, ni para que estemos faltando nuestras responsabilidades como legisladores. Mi único compromiso hoy por hoy es con la ciudadanía, y a ellos son a los únicos que me debo", aseveró.
El diputado Paz Torres señaló que la disputa con Tafolla se remonta a más de un año, por la negativa a acceder a las demandas económicas. Además, recordó que Tafolla, quien ahora lo acusa de traición, en vida del exalcalde Manzo, se refería a él de manera despectiva mientras, según Paz, recibía dinero de su parte. Por ello, advirtió que si las acusaciones continúan, se verá en la libertad de hacer públicas más circunstancias sobre el "aberrante comportamiento" de Tafolla.
Finalmente, Conrado Paz justificó la necesidad de hacer pública esta conversación privada, motivado por los comentarios que ha escuchado de ciudadanos, especialmente de Uruapan, quienes le han manifestado que la acusación de "traición al movimiento" es un tema álgido. Con esta postura, Paz busca exponer el contexto real detrás de las acusaciones lanzadas por el diputado independiente en diversos medios de comunicación locales y nacionales.
rmr