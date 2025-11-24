Hallan otra toma clandestina de huachicol en Cuitzeo; FGR ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación luego de que se localizara una toma clandestina de combustible en un ducto de Pemex que pasa por el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

De acuerdo con el reporte, fue personal de Salvaguarda Estratégica de PEMEX quien detectó la toma ilegal, ubicada a la altura del kilómetro 80+250 en la comunidad de La Palma.

Según la denuncia presentada por el apoderado legal de Pemex, la conexión ilegal estaba equipada con válvulas de cierre rápido y otras adaptaciones diseñadas para pasar desapercibida.

Este hallazgo no es un hecho aislado. En los últimos años, Michoacán se ha convertido en uno de los estados con mayor incidencia en robo de hidrocarburos, una actividad conocida comúnmente como "huachicoleo".

La cercanía con el ducto Salamanca-Morelia y su conexión con otras rutas del crimen organizado hacen de Cuitzeo un punto vulnerable.