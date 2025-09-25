Detectan tomas de huachicol en ducto Salamanca-Morelia; FGR ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), en su Fiscalía Federal en Michoacán, inició dos carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito cometido en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la localización por personal de Salvaguarda Estratégica, de dos tomas clandestinas herméticas (niples soldados con válvulas de cierre rápido), en los kilómetros 76+125 y 76+125.5 del ducto Salamanca-Morelia, localizadas en el municipio de Cuitzeo.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de hidrocarburo que se contraen en la carpeta de investigación.