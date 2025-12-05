Habitantes de "El Calvario" acusan a Ayuntamiento de Quiroga de orquestar campaña de desinformación

Aunado a lo anterior, informaron que, del servicio de recolección de basura, el ayuntamiento condicionó el uso del basurero municipal a cambio de 35 mil pesos para el mes de diciembre, pero no se les ha entregado una minuta oficial y pese a que sí han depositado la basura en el lugar asignado, dos patrullas vigilan el basurero.

En este sentido Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena (CSIM) mencionó que el tema del basurero es una forma de obstaculizar el servicio.

"La presidenta tiene un doble discurso: dice que respeta la autonomía de la comunidad, pero también dice que van a perder sus casas y los servicios, por eso obstaculiza lo de la basura. Las comunidades pueden celebrar convenios con los ayuntamientos para asegurar los servicios, que fue lo que hicieron con la basura, pero está pidiendo cantidades muy elevadas".

Afirmó que desde el ayuntamiento de Alma Mireya González, se ha dicho que El Calvario recibirá 30 millones de pesos de su presupuesto directo, y que contrasta con los 300 mil pesos depositados, a decir de las autoridades comunales.

De los 48 autogobiernos en Michoacán, El Calvario es la única comunidad reconocida como autónoma y que forma parte de la mancha urbana de un municipio.

