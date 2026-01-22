Gusano barrenador avanza en el país; Michoacán con 6 casos activos y 8 acumulados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán registró 6 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) al corte del 20 de enero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Semana 2 emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Además, en el conteo acumulado desde noviembre de 2022, se reportan 8 casos totales en la entidad, localizados en los municipios de Huetamo (2), Madero (2), Juárez (1), Lázaro Cárdenas (1), Parácuaro (1) y Turicato (1).

Situación nacional: casi 15 mil casos acumulados

A nivel nacional, el reporte indica que hay 874 casos activos y un total de 14,322 casos acumulados de GBG desde que se tiene registro reciente. Las especies más afectadas son:

Bovino: 10,106 casos acumulados

Canino: 2,088 casos

Suino (cerdos): 779 casos

Equino: 706 casos

Ovino, caprino, felino y humano, con cifras menores pero relevantes para vigilancia sanitaria

Por entidad federativa, los estados con mayor carga acumulada son:

Chiapas: 5,580 casos

Oaxaca: 2,295 casos

Veracruz: 2,150 casos

Yucatán: 1,623 casos

Tabasco: 1,109 casos

Estos cinco estados del sur y sureste concentran cerca del 90% de los casos acumulados en el país, revelando una zona de alta transmisión del parásito.