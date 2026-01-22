Gusano barrenador avanza en el país; Michoacán con 6 casos activos y 8 acumulados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán registró 6 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) al corte del 20 de enero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Semana 2 emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Además, en el conteo acumulado desde noviembre de 2022, se reportan 8 casos totales en la entidad, localizados en los municipios de Huetamo (2), Madero (2), Juárez (1), Lázaro Cárdenas (1), Parácuaro (1) y Turicato (1).
A nivel nacional, el reporte indica que hay 874 casos activos y un total de 14,322 casos acumulados de GBG desde que se tiene registro reciente. Las especies más afectadas son:
Bovino: 10,106 casos acumulados
Canino: 2,088 casos
Suino (cerdos): 779 casos
Equino: 706 casos
Ovino, caprino, felino y humano, con cifras menores pero relevantes para vigilancia sanitaria
Por entidad federativa, los estados con mayor carga acumulada son:
Chiapas: 5,580 casos
Oaxaca: 2,295 casos
Veracruz: 2,150 casos
Yucatán: 1,623 casos
Tabasco: 1,109 casos
Estos cinco estados del sur y sureste concentran cerca del 90% de los casos acumulados en el país, revelando una zona de alta transmisión del parásito.
El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca que se introduce en heridas abiertas de animales de sangre caliente, provocando infecciones graves y, en muchos casos, la muerte del ganado si no se trata a tiempo.
Afecta principalmente a ganado bovino, pero también se ha registrado en humanos, perros, caballos, ovejas y fauna silvestre. Su presencia representa pérdidas económicas significativas para productores rurales y ganaderos.
Si bien Michoacán no se encuentra entre los estados con mayor número de casos, su inclusión en los reportes nacionales —tanto en casos activos como acumulados— señala la necesidad de mantener alerta sanitaria, especialmente en regiones ganaderas como la Tierra Caliente y zonas limítrofes con Guerrero y Estado de México.
Las autoridades federales recomiendan:
Reportar lesiones sospechosas en animales
Aplicar medidas preventivas como el uso de repelentes o insecticidas
Evitar movilización de animales infectados sin autorización sanitaria
SENASICA mantiene operativos de detección y control, en coordinación con los gobiernos estatales y los Comités de Fomento y Protección Pecuaria.
