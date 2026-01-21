Sin casos de gusano barrenador en Morelia; refuerzan vigilancia al sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento no se han detectado casos de gusano barrenador en Morelia; no obstante, se han direccionado labores de refuerzo con los ganaderos de la zona sur del municipio, compartió Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia.
En entrevista colectiva, el secretario indicó que se mantiene una constante comunicación con este sector para informarles respecto a dicha plaga.
Añadió que también se han hecho revisiones de manera mensual, y al sur de Morelia deben existir unas 2 mil cabezas de ganado, lo que representa cerca de 200 productores, de los cuales han podido contactar a más de 100 para abordar este tema.
