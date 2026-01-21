Morelia

Sin casos de gusano barrenador en Morelia; refuerzan vigilancia al sur

Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento no se han detectado casos de gusano barrenador en Morelia; no obstante, se han direccionado labores de refuerzo con los ganaderos de la zona sur del municipio, compartió Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario indicó que se mantiene una constante comunicación con este sector para informarles respecto a dicha plaga.

“De pasar, el caso más cercano podría llegar por el sur, por eso los esfuerzos ahorita se enfocan en esa zona. Por eso, aunque hay poca población ganadera al sur de Morelia, se les capacita para que estén alertas (…)”
Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia
Añadió que también se han hecho revisiones de manera mensual, y al sur de Morelia deben existir unas 2 mil cabezas de ganado, lo que representa cerca de 200 productores, de los cuales han podido contactar a más de 100 para abordar este tema.

“Ahorita mis compañeros están en la región de Santiago Undameo, y la alerta se mantiene permanente, en comunicación con los productores, por si observan algo diferente nos alerten y así pedirle a la instancia federal que acuda (…)”
subrayó
