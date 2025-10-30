Guardianas de bosques en Michoacán denuncian daño por aguacateras y fertilizantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El número de mujeres forestales, es decir, que cuidan el bosque en Michoacán, ha incrementado en los últimos años; la Comisión Forestal de Michoacán reporta alrededor de 140 registros, aunque podría haber más. Sin embargo, estas mujeres afirman que los retos son muchos, pues existe la tala ilegal, las plagas y los incendios, a lo que muchas veces es difícil enfrentar.

La señora Eva de la Cruz Ascencio, de Puácuaro, del municipio de Erongarícuaro, mencionó que se están terminando los árboles, hasta un 60 por ciento, principalmente los pinos, situación que les preocupa. Aunque apuntó que el gobierno está interesado en apoyar, deben poner más atención a estas problemáticas, sobre todo en la producción del aguacate, pues es uno de los factores que influye en la deforestación.

Cruz Ascencio, de 71 años de edad, platicó que desde pequeña estuvo involucrada en el campo y en los bosques con los trabajos que realizaban sus papás. Pero ahora, más del 50 por ciento de los árboles que abundaban en esas tierras donde creció ya no existen, lo que provocó que se extinguieran hasta las plantas medicinales que usaban para curar enfermedades en las comunidades.