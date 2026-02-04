Gobernador de Michoacán propone crear una red social mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Sería muy productivo para el intercambio social que existe que los jóvenes lancen una red social mexicana, ya que actualmente la mayor interacción que tienen es a través de las redes”.

En el marco del XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso a jóvenes universitarios de México la creación de una red social que permita “una libre participación” en las comunidades hispanohablantes.

De acuerdo con el mandatario, en la entidad es importante que México lleve a cabo un desarrollo tecnológico como una red social, misma que se pueda utilizar en todo el territorio latinoamericano por los hispanohablantes, esto para abrir un espacio a la intervención abierta y para conocer los modos de expresión de los mexicanos.

Además, en una entrevista colectiva, Ramírez Bedolla argumentó que con una red social propia sería posible tomar precauciones con los algoritmos que, según el ejecutivo, suelen promover una supuesta violencia y discriminación.