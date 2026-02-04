Llama Bedolla a municipios a no encubrir maquinitas tragamonedas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin especificar cuántos ni cuáles, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a las y los presidentes municipales a no solapar ni encubrir la instalación y operación de las maquinitas tragamonedas.

En entrevista, especificó que se trata de una actividad que financia al crimen organizado, por lo que los municipios no cuentan con injerencia en el tema y solo le compete al estado y a la Federación, principalmente en el tema del aseguramiento y destrucción.

“Estas son ilegales, no hay permiso municipal para este tipo de establecimiento o maquinitas, porque es una cuestión federal y estatal el tema de ley; hay que mantener alejados a los jóvenes de los vicios, las drogas y la delincuencia organizada”, agregó.