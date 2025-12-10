Michoacán

Gobernador aclara que solo hay dos muertos en enfrentamiento de Cotija

Gabriela Serralde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró esta mañana que los hechos de ayer martes por la noche en Cotija dejaron un saldo únicamente de dos muertos.

En breve entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal refirió que no fue un ataque en contra de policías municipales, sino un enfrentamiento entre civiles, lo que dejó el saldo de un par de personas sin vida.

“Fue un enfrentamiento, me pasaron el reporte en la noche, no fue contra policías de Cotija, fue enfrentamiento entre civiles donde hay dos personas fallecidas por ese enfrentamiento”
Ayer por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio un primer reporte de los hechos y detalló que se trató de una agresión en contra de agentes municipales, dejando un policía del municipio fallecido.

“En el lugar se localizó un artefacto explosivo tipo granada sin detonar, por lo que se activaron los protocolos especializados para su manejo”
