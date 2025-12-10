Gobernador aclara que solo hay dos muertos en enfrentamiento de Cotija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró esta mañana que los hechos de ayer martes por la noche en Cotija dejaron un saldo únicamente de dos muertos.

En breve entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal refirió que no fue un ataque en contra de policías municipales, sino un enfrentamiento entre civiles, lo que dejó el saldo de un par de personas sin vida.