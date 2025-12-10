Suman tres muertos tras enfrentamiento en Cotija; dos ciudadanos, por balas perdidas

Durante el intercambio de disparos, uno de los oficiales municipales fue abatido, él respondía al nombre de Luis Solorio, de 49 años de edad. Asimismo, en la confrontación, balas perdidas lesionaron a dos habitantes ajenos a los hechos: el primero identificado como José Luis M., de 59 años, quien se encontraba junto con su esposa en una tienda; y Rafael F., de 28 años, quien aparentemente estaba en su domicilio, ubicado cerca de donde ocurrió el tiroteo.

Ambos hombres fueron auxiliados por paramédicos y canalizados a una clínica, pero lamentablemente perecieron a consecuencia de los daños que sufrieron. Tras la balacera, los agresores huyeron.

Los indicios

Posteriormente arribaron agentes de otras corporaciones policiales para restablecer la seguridad y el orden. Además, acordonaron la zona, pues en distintos puntos quedaron esparcidos aproximadamente 246 casquillos percutidos de diferentes calibres, principalmente de 7.62x49 milímetros.

De igual manera, en el lugar se localizó una granada sin detonar y los uniformados aseguraron los siguientes vehículos:

Jeep Gladiator, color gris, sin placas. Jeep Patriot, matrícula mexiquense MZL203C.

Acura RDX, láminas PMF164D.

Honda CR-V, placas PUZ093C.

Al enterarse de la situación, elementos de la Fiscalía Regional acudieron a la mencionada dirección, iniciaron las investigaciones correspondientes y se encargaron del traslado de los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

rmr