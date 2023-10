Funcionarios de Michoacán, obligados a actuar con disciplina y transparencia: Luis Navarro

Por último, Luis Navarro invitó a todos los funcionarios a seguir con la práctica de estrategias y políticas de austeridad, ahorro y transparencia, de manera que "no debemos pensar en el incremento de nuestras percepciones por ocupar cargos de responsabilidad, sino controlar los gastos que resulten excesivos e innecesarios, la contratación de personal donde no se justifica y los rubros que no se requieren, porque somos una administración comprometida con la población, con Michoacán, y es preciso ofrecer resultados, hechos, programas y obras de beneficio social. Somos un gobierno de acciones y resultados, concluyó.