Fuerzas estatales y federales refuerzan operativo de seguridad en Buenavista

El suceso ocurrió en el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec. En este sitio, la presidenta municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, fue agredida con disparos de arma de fuego mientras se trasladaba en un vehículo particular con su equipo de trabajo. Se confirma que la presidenta se encuentra ilesa.

En la zona, agentes de la Guardia Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Guardia Nacional (GN), fortalecen los operativos de seguridad y mantienen tareas estratégicas en puntos claves para localizar a los responsables de este hecho.