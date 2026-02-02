¡Fuego sin tregua! Sigue el incendio en Cerro Hueco

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa activo el incendio forestal que afecta al Bosque Eco Turístico Cerro Hueco, en el municipio de Tacámbaro, donde brigadas de bomberos y personal de apoyo intensifican las labores para contener y extinguir el fuego.

Los trabajos se realizan de forma coordinada entre el cuerpo de Bomberos, la Guardia Civil de Michoacán, brigadas voluntarias y el grupo ambientalista “Guerreros Verdes”, quienes desde días pasados se han sumado a los esfuerzos para evitar la propagación del incendio y minimizar el impacto ecológico.

La zona afectada forma parte de una importante área natural de atracción turística y recreativa en la región, por lo que las autoridades han pedido a la población evitar acercarse al área mientras continúan las labores de control.

Hasta el momento, no se ha reportado riesgo para la población civil, pero sí se enfatiza el daño potencial a flora y fauna silvestre si el fuego no es contenido a tiempo.