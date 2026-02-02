Dos muertos y un herido tras choque e incendio en la autopista Siglo XXI

La Unión, Guerrero (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un fatídico choque entre una camioneta y un camión de carga sobre la autopista Siglo XXI, que dejó como saldo preliminar dos personas sin vida y un lesionado grave. Las unidades involucradas se incendiaron, ocasionando el cierre total de la circulación.
La colisión fue reportada cerca de las 06:30 horas, en las inmediaciones del kilómetro 275, cerca de la comunidad de San Diego, perteneciente al municipio de La Unión, Guerrero, donde impactaron una camioneta particular y un tractocamión.
Los automotores siniestrados terminaron bloqueando ambos carriles y ardieron en llamas, por lo que de inmediato se trasladaron bomberos para combatir el fuego, mientras que los paramédicos de Ambulancias AMBUMED confirmaron la muerte de dos personas y auxiliaron a un sobreviviente herido.
El lesionado fue trasladado de emergencia a una clínica particular en Lázaro Cárdenas, siendo su estado de salud reportado como delicado.
Oficiales de la Guardia Nacional abanderaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía para que se realizaran los correspondientes peritajes, y al término de las actuaciones comenzar las maniobras para retirar las unidades involucradas.
