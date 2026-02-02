Dos muertos y un herido tras choque e incendio en la autopista Siglo XXI

La Unión, Guerrero (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un fatídico choque entre una camioneta y un camión de carga sobre la autopista Siglo XXI, que dejó como saldo preliminar dos personas sin vida y un lesionado grave. Las unidades involucradas se incendiaron, ocasionando el cierre total de la circulación.