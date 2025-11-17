Fiscalía de Michoacán renovará personal en región Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) renovará a su personal en la región de Uruapan, como parte de una estrategia bautizada como “Operación Limpieza”, que busca restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la capacidad operativa en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Michoacán.

La decisión ocurre semanas después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

La reestructuración incluye la renovación del fiscal regional, ministerios públicos, peritos, agentes de investigación y personal administrativo, lo que se traduce en una reestructuración total de la Fiscalía Regional de Uruapan.