Fiscalía de Michoacán renovará personal en región Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) renovará a su personal en la región de Uruapan, como parte de una estrategia bautizada como “Operación Limpieza”, que busca restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la capacidad operativa en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Michoacán.
La decisión ocurre semanas después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
La reestructuración incluye la renovación del fiscal regional, ministerios públicos, peritos, agentes de investigación y personal administrativo, lo que se traduce en una reestructuración total de la Fiscalía Regional de Uruapan.
La medida contempla que todo el personal actualmente asignado en esa región será reubicado, por lo que no se trata de despidos, sino de una redistribución operativa hacia otras sedes de la Fiscalía.
Se espera que la FGE encabezada por Carlos Torres Piña haga el anuncio de manera oficial en próximas horas.
RPO