¡Nuevas caras en la FGE! Se suman 33 perfiles seleccionados por concurso abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio un paso firme en su proceso de transformación institucional al recibir a una nueva generación de 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos, seleccionados por obtener los puntajes más altos en un proceso de concurso transparente, exigente y abierto a personal interno y externo”, señaló Carlos Torres Piña.

El fiscal general encabezó la entrega de nombramientos y destacó que este nuevo equipo representa una renovación profunda dentro de la institución: “Son una generación que llega a sumar con transparencia, honestidad, profesionalismo y una verdadera cercanía con la ciudadanía. Nuestro compromiso es entregar mejores resultados en la procuración de justicia, y ustedes serán parte central de esa misión”, señaló.

Torres Piña felicitó a quienes, con mérito propio, superaron los exámenes aplicados por la FGE con el apoyo de la UMSNH, y aseguró que la institución continuará gestionando recursos para fortalecer el equipamiento, mejorar las condiciones laborales y garantizar una capacitación continua y de alto nivel para todo el personal, así como la implementación de más convocatorias para ocupar diferentes cargos dentro de la institución, tal como el concurso implementado para asumir las direcciones de Litigación y Carpetas de Investigación de todas las fiscalías regionales y unidades especializadas.