FGR abre investigación por "narcomantas" colgadas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Michoacán, inició una carpeta de investigación por el delito de apología del delito, derivado de la colocación de al menos seis narcomantas en colonias de este municipio, firmadas por un grupo delictivo con operación en la región.

Según informó la FGR en un boletín oficial emitido hace unas horas, las lonas fueron aseguradas durante recorridos de vigilancia en las colonias Lázaro Cárdenas, Santa Rosa, Santo Santiago, Revolución, Cofradía y Francisco J. Múgica, y estaban dirigidas a la población en general.

La dependencia precisó que la investigación está en curso y que se recabarán los datos de prueba necesarios para determinar responsabilidades. Esta indagatoria federal no sustituye ni desplaza las acciones que pueda realizar la Fiscalía estatal, por lo que se trata de una línea paralela con base en el tipo penal de apología del delito.

En días previos, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que las narcomantas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, y acusó que su gobierno es blanco de una posible estrategia de desprestigio.

“Estoy dejando en manos de la fiscalía que hagan las indagaciones correspondientes”, expresó durante una rueda de prensa reciente.

Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas o identificadas como responsables por estos hechos.