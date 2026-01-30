FGE vincula a proceso a cuatro personas por presunto fraude en venta de autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de cuatro personas, presuntas responsables del delito de fraude, cometido en agravio de cinco víctimas, al supuestamente realizar la venta de automóviles seminuevos.
Los imputados son Azucena Crystel “N”, Gabriela “N”, Nek Yunuel “N” y Alejandro “N”, quienes de acuerdo con las denuncias, a través de redes sociales ofrecían esquemas de financiamiento para la adquisición de vehículos seminuevos.
Sin embargo, para poder concretar dicha venta, los afectados realizaron la entrega de diferentes cantidades de dinero como concepto de enganche, dando un monto total por la cantidad de 200 mil 172 pesos, sin que hasta el momento de las denuncias les fuera entregada la unidad.
Al percatarse de que los antes señalados no tenían la intención de entregar los vehículos, las víctimas exigieron la devolución de su dinero y presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional Morelia, que emprendió actos de investigación.
Toda vez que recabaron los datos de prueba que señalan a Azucena Crystel “N”, Gabriela “N”, Nek Yunuel “N” y Alejandro “N”, como presuntos responsables del delito de fraude, se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada.
En audiencia, un Juez de Control determinó que existen datos de prueba contundentes que los relacionan en el delito, motivo por el que los vinculó a proceso, les fijó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.
