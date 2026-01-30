FGE vincula a proceso a cuatro personas por presunto fraude en venta de autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de cuatro personas, presuntas responsables del delito de fraude, cometido en agravio de cinco víctimas, al supuestamente realizar la venta de automóviles seminuevos.

Los imputados son Azucena Crystel “N”, Gabriela “N”, Nek Yunuel “N” y Alejandro “N”, quienes de acuerdo con las denuncias, a través de redes sociales ofrecían esquemas de financiamiento para la adquisición de vehículos seminuevos.