En total 8 financieras automotrices las denunciadas y 4 detenidos: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un inmueble ubicado en una plaza comercial al sur de Morelia, frente a la zona de Costco, como parte de una investigación por presuntos fraudes relacionados con financieras automotrices, un esquema que ha generado múltiples denuncias ciudadanas en la capital michoacana.
De acuerdo con información, ya suman ocho financieras automotrices denunciadas por este tipo de prácticas, además de que cuatro personas han sido detenidas en el marco de las investigaciones en curso.
La FGE detalló que inicialmente se contaban dos denuncias formales, sin embargo, en los últimos días la cifra aumentó a seis nuevas denuncias, lo que evidencia un crecimiento acelerado de los casos y la posible existencia de un patrón delictivo.
Según las denuncias, estas financieras ofrecían vehículos nuevos o de modelo reciente —principalmente 2025— con enganches bajos y mensualidades menores a las de agencias tradicionales. Entre los modelos promocionados se encontraban Nissan Versa, Renault, Jeep Compass, Chevrolet Aveo y Suzuki, con enganches que iban desde los 13 mil hasta poco más de 30 mil pesos.
No obstante, tras recibir los pagos iniciales, los clientes denunciaron que la entrega de las unidades se postergaba indefinidamente, bajo el argumento de que debían cubrir más mensualidades o cumplir nuevos requisitos, sin que el vehículo fuera entregado.
Este inmueble es uno de al menos tres espacios similares que ya han sido señalados y asegurados por las autoridades en Morelia. La FGE advirtió que algunas de estas financieras cambian de nombre, imagen y ubicación para continuar operando, incluso replicando el esquema en otros estados del país antes de llegar a Michoacán.
Las autoridades aclararon que las plazas comerciales no están relacionadas con los presuntos fraudes, ya que únicamente rentan los locales, y es al interior de los establecimientos donde se cometen las irregularidades.
Ante el incremento de casos, la Fiscalía General del Estado hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de este tipo de financieras o autofinanciamientos a acudir a presentar su denuncia, llevando comprobantes de pago, transferencias, contratos o cualquier documentación relacionada.
“La denuncia es clave para que las investigaciones avancen y los responsables respondan ante las personas afectadas”, señaló la autoridad, al advertir que este tipo de fraudes va en aumento en Morelia.
mrh