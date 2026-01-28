En total 8 financieras automotrices las denunciadas y 4 detenidos: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un inmueble ubicado en una plaza comercial al sur de Morelia, frente a la zona de Costco, como parte de una investigación por presuntos fraudes relacionados con financieras automotrices, un esquema que ha generado múltiples denuncias ciudadanas en la capital michoacana.

De acuerdo con información, ya suman ocho financieras automotrices denunciadas por este tipo de prácticas, además de que cuatro personas han sido detenidas en el marco de las investigaciones en curso.

La FGE detalló que inicialmente se contaban dos denuncias formales, sin embargo, en los últimos días la cifra aumentó a seis nuevas denuncias, lo que evidencia un crecimiento acelerado de los casos y la posible existencia de un patrón delictivo.