FGE busca a Luis Felipe Duarte por caso de secuestro de niñas Sofía y Natalia; ofrecen hasta $100 mil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una cédula de recompensa de hasta 100 mil pesos para quien proporcione información veraz y útil que lleve a la detención de Luis Felipe Duarte Gómez, señalado como presunto responsable del delito de secuestro agravado, ocurrido en el municipio de Uruapan.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre en el municipio de Uruapan. Maritza Espino, de 28 años, fue reportada como desaparecida junto con sus hijas Sofía Camila Duarte Espino, de 6 años, y Maritza Natalia Duarte Espino, de 4 años. Días después, el 29 de noviembre, la joven madre fue localizada sin vida, mientras que hasta la fecha no se tiene información sobre el paradero de las niñas, quienes cuentan con fichas activas del protocolo Alerta Amber Michoacán.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, derivó en una orden de aprehensión girada por un Juez de Control en contra de Luis Felipe Duarte Gómez, por su probable participación directa en los hechos.
Edad: 36 años
Estatura: 1.70 m
Tez: morena
Complexión: robusta
Cejas: pobladas y arqueadas
Ojos: medianos, color café
Nariz: mediana de base ancha
Boca: mediana, labios gruesos
Mentón: ovalado
Orejas: grandes, lóbulo separado
Señas particulares: barba y bigote en forma de candado, y una cirugía por trasplante de riñón
Cualquier persona que cuente con información podrá acudir a la Agencia de Inteligencia Criminal de la FGE, ubicada en Periférico Independencia No. 5000, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia; escribir al correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx, o comunicarse al número nacional gratuito 800 890 8106.
La institución señaló que los datos personales de quienes colaboren en este procedimiento, así como la documentación generada, serán estrictamente confidenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 106, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás normativas aplicables.
Además, se detalló que la recompensa no aplica para personas servidoras públicas relacionadas con instituciones policiales, de procuración o administración de justicia, sistema penitenciario, ni para sus cónyuges o familiares hasta cuarto grado.
rmr