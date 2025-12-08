FGE busca a Luis Felipe Duarte por caso de secuestro de niñas Sofía y Natalia; ofrecen hasta $100 mil

Cualquier persona que cuente con información podrá acudir a la Agencia de Inteligencia Criminal de la FGE, ubicada en Periférico Independencia No. 5000, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia; escribir al correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx, o comunicarse al número nacional gratuito 800 890 8106.

La institución señaló que los datos personales de quienes colaboren en este procedimiento, así como la documentación generada, serán estrictamente confidenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 106, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás normativas aplicables.

Además, se detalló que la recompensa no aplica para personas servidoras públicas relacionadas con instituciones policiales, de procuración o administración de justicia, sistema penitenciario, ni para sus cónyuges o familiares hasta cuarto grado.

rmr