FGE abre concurso para 10 plazas en Policía Cibernética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en participar en el concurso para ocupar una de las diez plazas de agente de la Policía de Investigación, adscrito a la Dirección de Policía Cibernética.

Entre los requisitos principales se encuentran contar con título y cédula profesional legalmente expedidos en alguno de los siguientes perfiles: Licenciatura en Informática o Ciencias de la Informática; Ingeniería en Computación; Ingeniería en Software; Ingeniería en Desarrollo de Software; Ingeniería en Sistemas; o Ingeniería en Cibernética. Asimismo, las y los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones de Control de Confianza o contar con evaluaciones vigentes, además de acreditar la Formación Inicial para agente de Policía de Investigación o presentar carta compromiso para concluir y aprobar el Curso de Formación Inicial, con promedio mínimo de siete.

Las personas interesadas deberán presentar solicitud para concursar y carta de exposición de motivos debidamente firmadas y dirigidas al Fiscal General del Estado, currículum vitae, identificación oficial vigente (INE o pasaporte), así como constancias de no inhabilitación expedidas por la Secretaría de Contraloría y por el Órgano Interno de Control de esta Fiscalía.

La documentación deberá enviarse de manera completa y en formato PDF, a través del apartado “Convocatoria para Agente de Policía de Investigación adscrito a la Dirección de Policía Cibernética”, disponible desde su publicación y hasta el 16 de enero del presente año, en fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

Con el objetivo de garantizar un proceso imparcial, transparente y sustentado en criterios objetivos, se integrará una Comisión de Evaluación conformada por representantes de la Fiscalía General del Estado, la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, la Dirección General de Administración y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, con la participación del Órgano Interno de Control como comisario.

Las personas aspirantes deberán aprobar un examen escrito de conocimientos especializados, evaluaciones psicológica, médica y físico-atlética, una entrevista ante la Comisión Especial para Entrevistas y una evaluación curricular.

El examen escrito de conocimientos y la evaluación psicológica se aplicarán el 20 de enero a las 09:00 horas, en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en Ciudad Universitaria, Morelia. El examen médico se realizará el 21 de enero a las 09:00 horas; las entrevistas tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de enero; y el examen físico-atlético se aplicará los días 22 y 23 de enero, en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE, ubicado en Periférico Paseo de la República número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán.