Aseguran 52 tragamonedas tras operativos de la FGE en Zamora y Jacona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones operativas implementadas para combatir actividades ilícitas, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Marina (SEMAR), ejecutó 10 órdenes de cateo en los municipios de Zamora y Jacona, logrando el aseguramiento de 52 máquinas tragamonedas.

Las diligencias se llevaron a cabo como resultado de trabajos de investigación que permitieron obtener datos de prueba suficientes, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.

Durante los operativos, realizados en la colonia Jardines de Catedral —tanto en el Mercado Hidalgo como en diversos negocios ubicados en sus alrededores—, así como en las colonias Generalísimo Morelos, Palo Alto y Arboledas, todas en el municipio de Zamora, y en el Mercado Municipal de Jacona, el personal actuante localizó y aseguró un total de 52 máquinas tragamonedas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes.