FEBRERO: De manera parcial, SCOP abrirá vialidades en obras que se realizan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) abrirá diversas vialidades que se tienen en obra en la capital michoacana, informó el titular, Rogelio Zarazúa Sánchez, al precisar que los trabajos van acorde a los tiempos establecidos; aclaró que la apertura será de manera parcial para permitir mayor fluidez vial.
En entrevista colectiva, especificó que estas obras son el Paso Superior Ferroviario Independencia, que tiene un avance del 68 por ciento, y los distribuidores viales de salida a Pátzcuaro y el Eréndira, que tienen un avance del 70 y casi 100 por ciento, respectivamente.
Del Paso Superior Ferroviario Independencia, el secretario comentó que ya se tiene toda la estructura, que son las columnas, la cimentación y los aisladores sísmicos, por lo que se comenzó con la colocación de las trabes desde el miércoles por la madrugada y será un trabajo de todos los días.
En cuanto al distribuidor vial de salida a Pátzcuaro, especificó que también hay maniobras complejas, más por las torres de transmisión que se tienen de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que conllevó a elevar las mismas para poder montar las estructuras que se tenían en el primer viaducto de la Pepsi hacia La Huerta, donde ya está colocada la estructura metálica.
Y, sobre el distribuidor vial Eréndira, a la altura del Mercado de Abastos, Zarazúa Sánchez especificó que el 15 de febrero se busca abrir a la circulación el segundo puente; reconoció que hubo un proyecto no contemplado en la obra para evitar inundaciones en la temporada de lluvias, por lo que se construyó un colector por uno de los costados del puente con cinco metros de profundidad.
RPO