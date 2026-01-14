FEBRERO: De manera parcial, SCOP abrirá vialidades en obras que se realizan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) abrirá diversas vialidades que se tienen en obra en la capital michoacana, informó el titular, Rogelio Zarazúa Sánchez, al precisar que los trabajos van acorde a los tiempos establecidos; aclaró que la apertura será de manera parcial para permitir mayor fluidez vial.

En entrevista colectiva, especificó que estas obras son el Paso Superior Ferroviario Independencia, que tiene un avance del 68 por ciento, y los distribuidores viales de salida a Pátzcuaro y el Eréndira, que tienen un avance del 70 y casi 100 por ciento, respectivamente.

Del Paso Superior Ferroviario Independencia, el secretario comentó que ya se tiene toda la estructura, que son las columnas, la cimentación y los aisladores sísmicos, por lo que se comenzó con la colocación de las trabes desde el miércoles por la madrugada y será un trabajo de todos los días.