Empresa publicitaria administra puentes peatonales de libramiento de Morelia fuera de la legalidad: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) se encuentra en litigio para la recuperación de los puentes peatonales que están ubicados en el libramiento de Morelia, la cual es carretera estatal, toda vez que hace dos administraciones municipales se entregó a una empresa para la instalación de anuncios publicitarios y el mantenimiento de los mismos.

El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que al inicio de la administración se detectó que hace dos administraciones municipales se entregó un permiso para la instalación de anuncios publicitarios sobre los puentes que están sobre carretera estatal, con una contraprestación de mantenimiento a los mismos.

"Nos encontramos que la autoridad municipal no puede otorgar un permiso sobre el aprovechamiento de un derecho de vía del estado y se coincidió con la autoridad municipal actual; interpusimos un recurso contra esta empresa, porque, adicional a eso, el mantenimiento no se da", dijo.