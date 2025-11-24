Familia de Carlos Manzo ha dado voto de confianza en las investigaciones: Bedolla

El mandatario estatal indicó este lunes, en rueda de prensa, que la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz García, ha dado ese voto de confianza, y añadió que prevén que se vincule a proceso a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", autor intelectual del homicidio.

"Hay detenidos por varias líneas de investigación, todas las líneas están desplegadas, desdobladas con transparencia y alta responsabilidad. Eso nos lleva a que, estoy seguro, vamos a lograr la vinculación a proceso", dijo.

El gobernador indicó que hay una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y el trabajo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como otras dependencias.