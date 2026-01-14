Extraditan a Michoacán a presunto secuestrador detenido en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones de coordinación internacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) recibió en extradición, procedente de Colombia, a Francisco Martín “N”, presunto responsable del delito de secuestro, cometido en perjuicio de un adolescente, en el municipio de Ziracuaretiro, en el año 2011.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía Regional de Uruapan, el 13 de enero del año referido, la víctima se encontraba en una plaza comercial de la ciudad de Morelia, cuando fue privada de su libertad y posteriormente trasladada al municipio de Ziracuaretiro.

Derivado de estos hechos y al acreditarse la probable participación del investigado, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra.