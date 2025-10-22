Detienen a dos presuntos secuestradores de maestra en Paracho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables del secuestro de una maestra de preescolar ocurrido el pasado 15 de octubre en el municipio de Paracho, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Uno de los sujetos fue capturado en el estado de Sonora, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad, mientras que el otro fue asegurado en la ciudad de Morelia por personal de la FGE.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se dirigía a la escuela cuando fue interceptada por al menos cuatro personas. Los captores la privaron de su libertad y exigieron dinero a su familia para respetar su integridad física.

Horas más tarde, la mujer logró escapar y solicitó auxilio a las autoridades.

Las detenciones fueron posibles gracias a las investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), que recabó pruebas para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Julián “N”.

Ambos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, con el fin de que se determine su situación legal conforme a derecho.

