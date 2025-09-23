Expo Ganadera Michoacán 2025 ofertará más de 250 cabezas de ganado: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la expectativa de 5 mil asistentes, del 26 de septiembre al 3 de octubre se llevará a cabo la segunda Expo Ganadera Michoacán 2025 en las instalaciones del Recinto Ferial.

El director del Centro Estatal de Fomento Ganadero, Emilio Vieyra Vargas, indicó que se busca beneficiar a todos los ganaderos del estado, por lo que habrá un subsidio de hasta 20 mil pesos en apoyo a 150 ganaderos que participen y acudan a la Expo.

Asimismo, dijo que se contará con borregos, puercas, exhibición de caballos, toritos de petate, comida regional y varios eventos culturales, que permitan no solo ser la exposición ganadera más importante de Michoacán, sino también una fiesta familiar.

El director de Ganadería de la Sader, Francisco Carrillo Calderón, expuso que por segunda ocasión se logró recuperar el Recinto Ferial, lo que permitirá que poco a poco esta Expo se realice de una a dos veces por año.