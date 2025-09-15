Este mes se abre circulación en puente sur del distribuidor vial Eréndira: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A finales de este mes de septiembre se abrirá a la circulación el puente sur del distribuidor vial Eréndira, que se construye en el libramiento norte, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, para optimizar la movilidad en esta zona de la ciudad, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario supervisó los trabajos que registran un avance general del 46 por ciento para beneficio de más de 195 mil habitantes y por donde circulan casi 88 mil vehículos diariamente. Cuenta además con tecnología que ayuda a la presión que existe entre sus elementos.