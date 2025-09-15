Investigan a Ayuntamiento de Jiquilpan por presunta delincuencia organizada: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La investigación que realizan las Fiscalía General de la República (FGR) y del Estado (FGE) determinarán qué tan involucrado está la delincuencia organizada en el Ayuntamiento Municipal de Jiquilpan, subrayó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista colectiva, indicó que hay una investigación a fondo, toda vez que se detuvieron a tres personas quienes portaban armas largas y tenían en su poder una patrulla clonada.

Aunado al secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, a quien se le encontró pruebas de difusión de los videos.

"Es el secretario de Jiquilpan y vamos a ver hasta dónde está inmiscuida la delincuencia organizada en el Ayuntamiento; es una investigación amplia", puntualizó.

Con esto, reitero que el Ejército Purépecha de Liberación Michoacán usurparon el nombre de los pueblos indígenas, por lo que queda en claro que ellos no están dentro del tema y serán las FGR y FGE quienes con su investigación determinen los cargos para llevar al juez y determinar las sanciones.