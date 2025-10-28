“Está a punto de suceder una tragedia”: pasajera denuncia que llevan más de 24 horas varados en caseta de Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin alimentos, agua, ni atención médica. Así describió su situación Alba, pasajera de un autobús de la línea ETN que permanece varado desde hace más de 24 horas en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, a causa de los bloqueos encabezados por productores agrícolas.
En entrevista para el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la usuaria lanzó un llamado urgente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervengan y se restablezca el paso.
“Nos retuvieron como a las 2 de la tarde rumbo a Morelia. Salimos de la Ciudad de México a las 9:00 am. Nos han mantenido prácticamente secuestrados, porque no nos permiten movernos a ninguna dirección”, relató Alba.
A bordo del autobús viajan niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, varios de ellos ya presentan síntomas de deshidratación y no han podido acceder a sus medicamentos. Según testimonio de la afectada, las condiciones son críticas:
“Hemos pasado hambre, sed. Estamos desesperados. Estamos sin comer; solo papas, galletas, refrescos”, expresó.
También denunció la ausencia total de autoridades en la zona:
“No se ve señal del gobierno de ninguna índole. Hay personas de la tercera edad que no han podido ni tomar medicamentos”, afirmó.
Ante el desgaste físico y emocional, la situación se ha vuelto tensa entre los pasajeros:
“Se están calentando los ánimos. Necesitamos el apoyo del gobernador y la presidenta ahorita. Está a punto de suceder una tragedia”, advirtió Alba.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si alguna autoridad estatal o federal ha acudido al punto para mediar o brindar apoyo a los cientos de viajeros afectados.
RYE-