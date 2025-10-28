“Está a punto de suceder una tragedia”: pasajera denuncia que llevan más de 24 horas varados en caseta de Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin alimentos, agua, ni atención médica. Así describió su situación Alba, pasajera de un autobús de la línea ETN que permanece varado desde hace más de 24 horas en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, a causa de los bloqueos encabezados por productores agrícolas.

En entrevista para el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la usuaria lanzó un llamado urgente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervengan y se restablezca el paso.

“Nos retuvieron como a las 2 de la tarde rumbo a Morelia. Salimos de la Ciudad de México a las 9:00 am. Nos han mantenido prácticamente secuestrados, porque no nos permiten movernos a ninguna dirección”, relató Alba.