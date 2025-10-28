Entretenimiento

Pati Chapoy muestra su apoyo a campesinos en medio de bloqueos por precios justos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista de espectáculos Pati Chapoy sorprendió este martes al sumarse públicamente al respaldo de productores agrícolas que mantienen bloqueos carreteros en Michoacán y otros estados del país.

A través de sus redes sociales, Chapoy compartió una imagen simbólica en la que campesinos muestran su cosecha en plena carretera con una pancarta que dice: “Somos campesinos, no hay comida sin nosotros”.

La publicación de la conductora de Ventaneando se da en medio de una jornada de protestas encabezadas por organizaciones del campo como la UNTA y el Movimiento Agrícola Campesino, que exigen al Gobierno de México mejores condiciones de comercialización y un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, frente a los 5 mil 200 ofrecidos por la federación.

Campesinos bloquean carreteras y denuncian crisis en el campo

Desde el lunes, diversas casetas de la autopista Maravatío–Zapotlanejo permanecen bloqueadas en protesta por lo que consideran un abandono al campo mexicano.

Los agricultores señalan que los precios que se les pagan por sus productos son muy bajos y controlados por intermediarios, mientras que el costo en mercados se multiplica.

En entrevistas recientes, productores de limón de Apatzingán denunciaron que reciben entre $2.50 y $3.00 por kilo, cuando su inversión por kilo llega a ser de hasta $6 pesos, lo que genera pérdidas. La misma situación se replica en cultivos como jitomate y papaya, y además enfrentan altos costos en agroquímicos y plagas.

Un gesto desde el mundo del espectáculo

El respaldo de Pati Chapoy ha generado comentarios positivos en redes, donde usuarios reconocen que la figura pública haya dado visibilidad a una problemática muchas veces ignorada fuera del ámbito rural.

Los productores, por su parte, advierten que las movilizaciones continuarán si no hay una respuesta efectiva del gobierno federal. Mientras tanto, el mensaje es claro: sin el campo, no hay comida.

