En Michoacán, se estima que hay más de 10 mil artesanos, pero falta un registro oficial: Casart

Tangancícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- No existe un padrón exacto de cuántos artesanos y artesanas radican en Michoacán; sin embargo, tras los procesos de credencialización se estima que son más de 10 mil, señaló Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que lo que se ha impulsado es la credencialización del sector, la cual se realiza en distintos eventos como ferias y tianguis, donde se instalan módulos para este trámite.
“La única manera de tener un padrón fidedigno es así, porque al momento de credencializar se realiza un cuestionario para saber si son artesanos. Pero la realidad es que siempre se ha mantenido en 10 mil artesanos, aunque son más (…)”, recalcó.
Aunado a esto, el director reconoció que la Casa de las Artesanías no cuenta con la capacidad instalada para realizar un censo en cada una de las viviendas de aproximadamente 60 comunidades donde se identifica la presencia de artesanos.
Añadió que en algún momento se habló del tema con el INEGI, sobre la posibilidad de añadir una pregunta para identificar a quienes se dedican a esta actividad; sin embargo, señaló que los criterios para definir a un artesano son distintos a los que se utilizan en este tipo de instrumentos.
“Es un reto que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y el Fonart, pues no hay un padrón fidedigno de cuántos artesanos hay en el país (…)”, concluyó.
mrh