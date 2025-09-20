En Michoacán, se estima que hay más de 10 mil artesanos, pero falta un registro oficial: Casart

Tangancícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- No existe un padrón exacto de cuántos artesanos y artesanas radican en Michoacán; sin embargo, tras los procesos de credencialización se estima que son más de 10 mil, señaló Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que lo que se ha impulsado es la credencialización del sector, la cual se realiza en distintos eventos como ferias y tianguis, donde se instalan módulos para este trámite.

“La única manera de tener un padrón fidedigno es así, porque al momento de credencializar se realiza un cuestionario para saber si son artesanos. Pero la realidad es que siempre se ha mantenido en 10 mil artesanos, aunque son más (…)”, recalcó.