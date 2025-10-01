Educación en Michoacán enfrenta retos claros para cerrar brechas: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En reunión masiva con instituciones de educación media superior, superior y bachilleratos, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, trazó los retos para Michoacán en los dos años restantes de la administración: garantizar una eficiencia terminal superior al 96% y vincular la educación a vocaciones regionales.

Durante su participación, la funcionaria mencionó que las metas de la institución no se pueden basar en la demagogia, sino en números medibles.

Michoacán ha avanzado en reducir el rezago educativo, un desafío global que reconoció la titular de la SEE, de ahí la importancia de que la entidad se haya posicionado en el primer lugar en combate al rezago educativo.