Disminución de inscripciones en preescolar, acorde a la baja en la natalidad nacional: SEE

Para el ciclo 2024-2025, la SEE reportó 170 mil 902 alumnos inscritos en preescolar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán reportó una disminución en la matrícula de preescolar, acorde con la baja nacional en natalidad, con 170 mil 902 alumnos para el ciclo 2024-2025, de los cuales 151 mil 481 están en escuelas públicas y 19 mil 421 en privadas.

Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, explicó que la matrícula en educación preescolar es un símil a la natalidad:

“Traemos un comportamiento parecido a la natalidad. Justo hoy cierra ya todo el registro estadístico y vamos a conocer ya las cifras de todas las prescripciones e inscripciones en los preescolares. Ha bajado más o menos la tasa de natalidad en Michoacán y así se comporta la matrícula”.

La matrícula de preescolar cayó un 5 % respecto al ciclo anterior, reflejando la tendencia nacional, donde la natalidad muestra una caída de 8.5 % anual en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria reconoció que se trata de un fenómeno a nivel nacional; no obstante, Michoacán mantiene un equilibrio dentro de la media nacional, contrario a estados como Yucatán, con una baja del 20 % en su matrícula de preescolar, detalló.

En educación básica, Michoacán tiene medio millón de alumnos, con incrementos en media superior y superior del 1.5 al 2 %, gracias a la abatida del rezago educativo.

“En educación básica tenemos medio millón de alumnos y de alumnas, que por la natalidad ha bajado la inscripción, sobre todo en preescolar; va pareja con el comportamiento de natalidad y van incrementándose las poblaciones en media superior y superior, porque no solo hemos logrado abatir el rezago, sino incrementar entre 1.5 y 2 % el nuevo número de alumnos”
afirmó la titular de la dependencia

Michoacán ocupa el primer lugar nacional en combatir el rezago educativo. La eficiencia terminal en secundaria ha mejorado al 96 %, con meta del 100 % para 2027.

