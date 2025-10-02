Disminución de inscripciones en preescolar, acorde a la baja en la natalidad nacional: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán reportó una disminución en la matrícula de preescolar, acorde con la baja nacional en natalidad, con 170 mil 902 alumnos para el ciclo 2024-2025, de los cuales 151 mil 481 están en escuelas públicas y 19 mil 421 en privadas.
Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, explicó que la matrícula en educación preescolar es un símil a la natalidad:
La matrícula de preescolar cayó un 5 % respecto al ciclo anterior, reflejando la tendencia nacional, donde la natalidad muestra una caída de 8.5 % anual en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La funcionaria reconoció que se trata de un fenómeno a nivel nacional; no obstante, Michoacán mantiene un equilibrio dentro de la media nacional, contrario a estados como Yucatán, con una baja del 20 % en su matrícula de preescolar, detalló.
En educación básica, Michoacán tiene medio millón de alumnos, con incrementos en media superior y superior del 1.5 al 2 %, gracias a la abatida del rezago educativo.
Michoacán ocupa el primer lugar nacional en combatir el rezago educativo. La eficiencia terminal en secundaria ha mejorado al 96 %, con meta del 100 % para 2027.
RPO