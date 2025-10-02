Disminución de inscripciones en preescolar, acorde a la baja en la natalidad nacional: SEE

La matrícula de preescolar cayó un 5 % respecto al ciclo anterior, reflejando la tendencia nacional, donde la natalidad muestra una caída de 8.5 % anual en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria reconoció que se trata de un fenómeno a nivel nacional; no obstante, Michoacán mantiene un equilibrio dentro de la media nacional, contrario a estados como Yucatán, con una baja del 20 % en su matrícula de preescolar, detalló.

En educación básica, Michoacán tiene medio millón de alumnos, con incrementos en media superior y superior del 1.5 al 2 %, gracias a la abatida del rezago educativo.