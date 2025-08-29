Dirigente de Antorcha cuestiona cifras oficiales sobre reducción de la pobreza en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Movimiento Antorchista en Michoacán, Omar Carreón Abud, cuestionó las cifras que señalan que 13.4 millones de personas habrían salido de la pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a contrastar las estadísticas con las condiciones reales de vida en las colonias y comunidades del país.
A través de un mensaje en redes sociales, el líder antorchista puso en duda que tal número de personas haya experimentado un ascenso social tangible. “Se quiere hacer creer que todas esas personas pasaron de la clase baja a la clase media, son pues, ex pobres. ¿Cómo puede comprobarse tan importante mejoría?”, expresó.
El dirigente destacó que no se han visto los “nuevos conjuntos habitacionales” ni una transformación sustancial en las zonas marginadas que confirme la salida de millones de mexicanos de la pobreza. En su opinión, existe una discrepancia entre las cifras oficiales y la percepción social.
No obstante, Carreón Abud reconoció la importancia de discutir con seriedad los indicadores de bienestar, ya que forman parte de las políticas públicas que determinan la distribución de recursos y la orientación del gasto social. En ese sentido, consideró necesario un debate público más amplio sobre cómo se mide la pobreza y cuáles son los criterios para determinar una mejora real en la calidad de vida de las familias.
RPO