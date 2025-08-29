Dirigente de Antorcha cuestiona cifras oficiales sobre reducción de la pobreza en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Movimiento Antorchista en Michoacán, Omar Carreón Abud, cuestionó las cifras que señalan que 13.4 millones de personas habrían salido de la pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a contrastar las estadísticas con las condiciones reales de vida en las colonias y comunidades del país.

A través de un mensaje en redes sociales, el líder antorchista puso en duda que tal número de personas haya experimentado un ascenso social tangible. “Se quiere hacer creer que todas esas personas pasaron de la clase baja a la clase media, son pues, ex pobres. ¿Cómo puede comprobarse tan importante mejoría?”, expresó.