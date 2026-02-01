Develan placa en honor a Carlos Manzo en plaza de Uruapan; también habrá estatua

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en pleno centro de la ciudad. El edil convivía con ciudadanos cuando un joven de 17 años abrió fuego contra él en la Plaza Morelos, hiriéndolo de gravedad. Minutos más tarde falleció.

El atacante fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde. A raíz de este hecho, se inició una investigación que ha derivado en detenciones, incluyendo colaboradores cercanos del propio ayuntamiento, señalados por omisión o posible complicidad.

Recientemente, un juez vinculó a proceso a Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas, y a Josué Eulogio R., alias El Viejito, por homicidio calificado y lesiones dolosas. Según la Fiscalía, Samuel filtró información a cambio de droga, y ambos participaron en la planeación del ataque.