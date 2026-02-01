Develan placa en honor a Carlos Manzo en plaza de Uruapan; también habrá estatua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, familiares y ciudadanos de Uruapan rindieron un homenaje al edil Carlos Manzo, asesinado en noviembre pasado, con la develación de una placa conmemorativa en la plaza Morelos, justo en el lugar donde fue atacado.
La ceremonia se realizó tras una misa en la iglesia de San Francisco, y fue acompañada por amigos y simpatizantes del exfuncionario. El tributo incluyó una placa con un sombrero de mármol, realizada por la familia Corza.
A través de redes sociales, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, expresó:
"Muchas gracias por las muestras de cariño que siguen teniendo para Carlos Manzo. Y para los que se enojen, lo siento, porque pasarán muchos años más y el nombre de Carlos Manzo seguirá escuchándose."
Asimismo, anunció que se encuentra en proceso la creación de una estatua que será colocada en el mismo sitio, en cuanto esté lista.
"Por siempre Carlos Manzo en los corazones de Uruapan y de todos los mexicanos", escribió también Angélica Diana Rodríguez, madre del edil.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en pleno centro de la ciudad. El edil convivía con ciudadanos cuando un joven de 17 años abrió fuego contra él en la Plaza Morelos, hiriéndolo de gravedad. Minutos más tarde falleció.
El atacante fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde. A raíz de este hecho, se inició una investigación que ha derivado en detenciones, incluyendo colaboradores cercanos del propio ayuntamiento, señalados por omisión o posible complicidad.
Recientemente, un juez vinculó a proceso a Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas, y a Josué Eulogio R., alias El Viejito, por homicidio calificado y lesiones dolosas. Según la Fiscalía, Samuel filtró información a cambio de droga, y ambos participaron en la planeación del ataque.
A tres meses del asesinato, la investigación continúa abierta. El gobierno estatal ha prometido un informe público sobre el caso, mientras la familia del exalcalde insiste en que se haga justicia. Su viuda, Grecia Quiroz, actual presidenta municipal, ha declarado estar dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
