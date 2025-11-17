Grecia Quiroz vio al atacante de Carlos Manzo, revela la alcaldesa en entrevista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista concedida al periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Grecia Quiroz García, viuda del asesinado Carlos Manzo Rodríguez y ahora alcaldesa de Uruapan, ofreció un testimonio detallado sobre el momento en que su esposo fue atacado. Quiroz García confirmó haber presenciado el atentado, describiendo con precisión cómo el agresor se aproximó a Manzo Rodríguez justo cuando este accedía a tomarse una fotografía con un ciudadano.

La alcaldesa recordó el contexto previo al ataque, durante el encendido de velas, destacando la cercanía de Carlos Manzo con la ciudadanía, una característica que, según ella, fue aprovechada por el agresor:

“Carlos jamás se negaba a una fotografía con la gente. Siempre que los niños, adultos, gente de cualquier edad se quería tomar una foto con él, él jamás se negaba. Eso lo caracterizó desde la campaña”, relató.

Narró que se había retirado momentáneamente a la entrada con sus hijos, esperando la salida de Manzo, cuando ocurrió el desenlace fatal. Fue precisamente durante una de esas interacciones espontáneas que la tragedia se consumó.

“Justo cuando se están tomando la fotografía, es cuando finalmente veo que esta persona sale entre la gente y se dirige directamente a él y empieza a disparar”, afirmó Quiroz García, asegurando haber estado en una posición frontal al momento del ataque.

Tras el estruendo, su reacción instintiva fue proteger a sus hijos y huir entre la multitud:

“Lo único que hago es agarrar a mis hijos y me fui corriendo entre la gente para poderme resguardar en un lugar. Yo pensé en la integridad de mis hijos”.

Relató que en ese instante crítico no pudo percatarse de la reacción del personal de seguridad, pues toda su atención estaba enfocada en su familia.

Uno de los momentos más angustiosos fue la hora de incertidumbre posterior. A pesar de haber escuchado los disparos, la información sobre el estado de Manzo fue retenida por motivos de seguridad:

“Por una hora yo tuve la plena confianza de que él iba a salir de esta situación, porque yo sabía que él era muy fuerte, yo sabía que él no se iba a dejar rendir”, confesó.

La noticia definitiva llegó una hora después del ataque, mediante una llamada que confirmó el fallecimiento de su esposo. Quiroz describió el colapso emocional que vivió, contrastando con la imagen de invencibilidad que siempre tuvo de él:

“Para mí, Carlos era mi superhéroe. Carlos para mí siempre fue una persona que se manejó con tanta seguridad, que yo siempre creí que él era invencible”, concluyó, subrayando la profunda pérdida que representa tanto para su familia como para la política de Michoacán.

mrh