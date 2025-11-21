Detención de escoltas de Carlos Manzo abona a la investigación: Raúl Zepeda

El secretario abundó en que se trata de un avance importante en la investigación; sin embargo, fue breve y reiteró que serán las autoridades correspondientes quienes brinden más información al respecto. Cabe mencionar que, con los siete escoltas, suman ya ocho detenidos por el asesinato de Manzo Rodríguez, fundador del movimiento de la "Sombreriza".

Apenas el 19 de noviembre, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunciaron la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio del expresidente municipal y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Licenciado” fue detenido en Morelia hace unos días y enviado al penal del Altiplano ayer por la noche, tras su presentación ante la Fiscalía General del Estado. El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, dijo que Jorge Armando se estaba escondiendo en la capital michoacana, pero que seguirán reforzando la ciudad y otros municipios.