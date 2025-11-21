Identifican a escoltas detenidos de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete elementos de seguridad pública, presuntamente escoltas del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fueron detenidos por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del presidente municipal.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el operativo se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Uruapan, donde elementos interinstitucionales cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los sospechosos.