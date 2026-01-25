Desde La Piedad, Bedolla convoca a desplegar campaña digital en defensa de la 4T

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó una asamblea informativa de Morena en La Piedad donde convocó a desplegar una campaña digital en defensa de la 4T, a fin de contener “la falaz narrativa con que la derecha pretende desvirtuar los logros de nuestro movimiento en Michoacán”.

Ante unos dos mil militantes de Morena, entre ellos secretarios de gabinete, diputados, alcaldes y distintos referentes políticos del Bajío, el mandatario michoacano dijo que esta tarea también responde a la necesidad de proyectar los alcances que ha tenido su gestión, valiéndose del respaldo otorgado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.