Declaran con muerte cerebral a niño lesionado en choque múltiple registrado en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dylan Gibrán, el niño de 5 años que resultó gravemente herido en el choque múltiple ocurrido el pasado domingo en Zamora, fue diagnosticado este miércoles con muerte cerebral en el Hospital del IMSS en Charo, según confirmaron fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Trascendió que los órganos del menor serán donados, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en el caso.

El trágico accidente se registró sobre la avenida Francisco I. Madero Norte, a la altura de la colonia La Florida y del puente peatonal Palo Alto. En el percance estuvieron involucradas una patrulla de la Guardia Nacional (GN), dos camionetas y una motocicleta.

El impacto dejó como saldo cinco personas fallecidas y varios lesionados. Entre las víctimas mortales se encuentra la familia de Dylan, originaria de Uruapan.