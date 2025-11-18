Michoacán

Cuitzeo, en espera de maquinaria para retirar maleza del lago

La chuspata, un tipo de maleza en el cuerpo de agua, podría beneficiar a los habitantes para realizar artesanías
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), Ramón Orozco Hernández, afirmó que continúan con el traslado de la máquina para comenzar con los trabajos de limpieza de maleza en el lago de Cuitzeo, aunque el programa se anunció hace un mes.

De acuerdo con el funcionario, se van a combatir 60 hectáreas de maleza tras un convenio que se firmó con la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, aunque apuntó que solo está contemplada la maquinaria y ya será cuestión del ayuntamiento si ofrece empleo temporal a pescadores para que apoyen.

"En Cuitzeo lo hacemos cuando hay nivel de agua, porque nos enfrentamos a ese problema que es cíclico y baja. Estamos terminando de trasladar la maquinaria para empezar los trabajos; esperamos lo que permita el temporal trabajar ahí".
Explicó que esperan terminar los trabajos en cuatro meses, ya que estarán operando las máquinas y apoyando, por parte de la Comisión de Pesca, alrededor de 20 personas.
"De parte de nosotros se va a utilizar la maquinaria, pero la presidenta puede meter a los pescadores como empleo temporal".

Por último, dijo que algunos pescadores utilizan la chuspata para realizar artesanías, lo que podría también beneficiar a los habitantes, ya que anteriormente, durante la sequía, se quedaron sin este tipo de maleza que, de alguna forma, les ayudaba para trabajarla en sus productos.

