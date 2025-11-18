Cuitzeo, en espera de maquinaria para retirar maleza del lago

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), Ramón Orozco Hernández, afirmó que continúan con el traslado de la máquina para comenzar con los trabajos de limpieza de maleza en el lago de Cuitzeo, aunque el programa se anunció hace un mes.

De acuerdo con el funcionario, se van a combatir 60 hectáreas de maleza tras un convenio que se firmó con la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, aunque apuntó que solo está contemplada la maquinaria y ya será cuestión del ayuntamiento si ofrece empleo temporal a pescadores para que apoyen.