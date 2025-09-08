Crítico, estado de salud de la influencer Flor Marian, de Uruapan, Michoacán

Michoacán

El gobernador de Michoacán comentó que las investigaciones apuntan a que salió de Uruapan por un tema de violencia intrafamiliar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de salud de la creadora de contenido, Flor Marian I., es crítico y se mantiene su atención médica, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal platicó que ella salió de manera voluntaria de la ciudad de Uruapan y se refugió en un hotel en Morelia, pero fue encontrada en un estado de salud delicado, motivo por el cual está siendo atendida en un hospital público.

Subrayó que las investigaciones apuntan a que fue un tema de violencia intrafamiliar, lo que provocó que la creadora de contenido saliera de Uruapan.

Dijo que la prioridad ahorita es salvarle la vida, ya que se encuentra en cuidados intensivos.

