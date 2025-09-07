Influencer Marian Izaguirre fue localizada en hotel de Morelia; FGE ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desactivó protocolo de búsqueda, tras ser localizada en Morelia, Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida en Uruapan.
De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 2 de septiembre ante la Fiscalía Regional de Uruapan, un día antes, la joven salió de su casa en Uruapan, a bordo de un vehículo y desde ese momento se perdió contacto con ella.
Al tener conocimiento del hecho, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se emprendieron los actos de investigación y se activó el mecanismo de búsqueda de Alerta Alba.
La noche de este sábado, la joven fue localizada en un hotel de Morelia, donde tenía varios días hospedada, por lo que fue auxiliada por paramédicos y canalizada a un nosocomio.
En el lugar también fue localizado el vehículo propiedad de Flor Marian.
La Fiscalía Especializada continúa con los actos de investigación a efecto de esclarecer los hechos.
BCT