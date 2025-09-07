Influencer Marian Izaguirre fue localizada en hotel de Morelia; FGE ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desactivó protocolo de búsqueda, tras ser localizada en Morelia, Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida en Uruapan.

De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 2 de septiembre ante la Fiscalía Regional de Uruapan, un día antes, la joven salió de su casa en Uruapan, a bordo de un vehículo y desde ese momento se perdió contacto con ella.